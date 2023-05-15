Врач-эндокринолог Иванов предупредил о возможных опасностях йода

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Владимир Иванов предупреждает о возможных опасностях и нежелательных последствиях применения избыточного количества йода при дефиците этого микроэлемента.

Иванов не рекомендует использовать раствор йода в качестве антисептика, особенно при дефиците йода. Вместо этого, он советует использовать хлоргексидин, который считается безопаснее для здоровья щитовидной железы.

Иванов заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что переизбыток йода может быть опасен, особенно в условиях постоянного дефицита. Большое количество йода, применяемое однократно, может нанести вред и привести к неприятным последствиям. Он предупреждает о возможности образования узлов в щитовидной железе и развития тиреотоксикоза при смазывании кожи йодом. Йод быстро всасывается через кожу, и при дефиците в организме он может привести к переизбытку гормонов щитовидной железы, особенно если имеется несколько узлов.

Иванов также предупреждает о необходимости осторожного применения раствора люголя, который содержит йод и может иметь схожие эффекты с йодной сеточкой.

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