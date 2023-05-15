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Волгоградцы могут подхватить на дачу опасную лихорадку

1:07
Здоровье

Жителей Волгограда подстерегает на даче смертельная опасность — мышиная лихорадка, или, как её ещё называют, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). У тех, кто ею заразился, на фоне поражения почек повышается температура, болит поясница и горло, человека тошнит, а тело покрывается сыпью.

Волгоградцы могут подхватить на дачу опасную лихорадку
Фото: pixabay.com

Как напоминает novostivolgograda.ru, переносчиком этого заболевания являются грызуны. Человек может заразиться лихорадкой во время уборки на даче контактным или воздушно-пылевым путём.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют провести влажную уборку в дачном доме, в котором в зимний период могли жить мыши. Но делать это рекомендуется в защитной ватно-марлевой повязке или респираторе, чтобы ненароком не надышаться заражённой пылью.

Также будет не лишним продезинфицировать в дачном доме всю посуду при помощи специального средства или кипятка. Также важно не забывать перед едой мыть руки с мылом, а продукты питания держать там, куда до них не доберутся мыши.

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«Быть здоровым — здорово»: чем опасна мышиная лихорадка и как ей не заразиться
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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