Терапевт Людмила Лапа назвала слизистые кишечника основным иммунным органом человека

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что восстановление иммунитета нужно начинать с оздоровления кишечника. Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru прокомментировала данную точку зрения.

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Она отметила, что желудочно-кишечный тракт — это 80% иммунитета. Важно принимать пробиотики и ферменты, которые будут поддерживать микробиоту кишечника.

"Самое главное, когда мы нарушаем диету (а мы её нарушаем ежедневно), — уметь и понимать, что нужно делать, чтобы, с одной стороны, не нарушать её, с другой стороны, восстанавливать сразу. То есть основные правила для восстановления — это приём пробиотиков, ферментов, которые будут периодически контролировать дисбактериоз. То есть что у нас там расселилось, что появилось в нашем организме", — объяснила эксперт.

Лапа отметила, что при появлении таких проблем, как метеоризм, запоры, диарея важно сразу обратиться к доктору и получить рекомендации относительно того, как восстанавливать микрофлору кишечника.

"Слизистые кишечника являются основным иммунным органом, который правильно позволяет оценивать продукты питания, аллергены", — отметила эксперт.

При правильном иммунном ответе количество вырабатываемых ферментов будет достаточным.

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