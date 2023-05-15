Врач-терапевт Маскин перечислил нетипичные симптомы сердечных заболеваний

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Максим Маскин назвал неочевидные симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем.

Фото: Минздрав России

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, к таким признакам относятся мушки в глазах и шум в ушах. Данные симптомы зачастую говорят о гипертонии, провоцирующей сердечную недостаточность, инфаркт и ишемическую болезнь сердца, уточнил врач. Он добавил, что на это заболевание также указывают головокружение, бессонница и тошнота.

"Поводом для беспокойства должен стать и громкий храп с апноэ — многократными эпизодами задержки дыхания на 10 секунд и дольше", — сказал Маскин.

По словам специалиста, такое состояние нередко приводит к гипоксии, аритмии, ишемическому инсульту и инфаркту миокарда. Специалист отметил, что острая стреляющая боль в челюсти, ноющая боль в зубах или горле свидетельствуют о развитии стенокардии.

Расстройство желудочно-кишечного тракта, отравление, жировики на лице, шее и руках, необъяснимый длительный кашель — всё это тоже может указывать на проблемы с сердцем, заключил эксперт.

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