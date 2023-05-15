Доктор Мясников сообщил гражданам РФ о вреде приёма витаминов для сердца

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" назвал приём витаминов для сердца бессмысленным и даже вредным. Эфир доступен на платформе "Смотрим".

Фото: https://assets.metrolatam.com/

"Витамины для сердца неэффективны, это бессмысленное расходование денег и, более того, они даже вредны", — заявил эксперт.

Мясников подчёркивает, что летальный исход от сердечных заболеваний чаще наблюдается среди людей, которые принимают синтетические добавки. Он рекомендует употреблять натуральные витамины, содержащиеся в продуктах питания.

"Как только натуральные витамины проходят через руки химиков и фармацевтов, они не только теряют свои лечебные свойства, но часто приобретают новые, неполезные свойства", — заключил Мясников.

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