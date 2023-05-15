Психобиолог Анна Луиза Диас назвала причины сексуального лунатизма

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спящий человек способен на половой акт, о котором утром может не вспомнить, пояснила биолог, специалист в области психобиологии Анна Луиза Диас. По словам эксперта, вызвать сексомнию могут два фактора, на которые человек не обращает внимания.

Фото: pixabay. com

Так, по словам психобиолога, стать причиной сексуального лунатизма могут храп и недосып.

"Необычное поведение может варьироваться от мастурбации и сексуальных шумов во время сна до начала секса с партнёром по постели. У них могут быть открыты глаза, но они не осознают, что делают", — написала врач в колонке для Health News.

Как подчеркнула врач, явление сексомнии изучено плохо потому, что зачастую люди не обращаются к специалисту из-за интимности проблемы.

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