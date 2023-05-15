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Невролог Евдокимов рассказал, почему головная боль при онкологии особенно опасна

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Здоровье

Головные боли чаще всего возникают из-за стресса или мигрени. Но иногда боль в голове может быть симптомом сопутствующих заболеваний, в том числе рака. Об этом рассказал врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов в беседе с "Вечерней Москвой".

Невролог Евдокимов рассказал, почему головная боль при онкологии особенно опасна
Фото: https://energyperformancelighting.com/

При онкологии боль особенно опасна, так как симптомы могут нарастать постепенно. И проблему человек необязательно замечает сразу, просто обезболивающие лекарства помогают с каждым разом всё меньше, отметил доктор.

Помочь, когда появляются очевидные симптомы, как правило, уже невозможно, добавил он.

Также, по словам доктора, головные боли могут возникать из-за напряжения мышц шеи, механического воздействия при ударе или падении, при эндокринологических нарушениях или проблемах желудочно-кишечного тракта.

 

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Болит голова: как правильно лечить? Психосоматические причины головной боли
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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