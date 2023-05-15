Невролог Евдокимов рассказал, почему головная боль при онкологии особенно опасна

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головные боли чаще всего возникают из-за стресса или мигрени. Но иногда боль в голове может быть симптомом сопутствующих заболеваний, в том числе рака. Об этом рассказал врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов в беседе с "Вечерней Москвой".

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При онкологии боль особенно опасна, так как симптомы могут нарастать постепенно. И проблему человек необязательно замечает сразу, просто обезболивающие лекарства помогают с каждым разом всё меньше, отметил доктор.

Помочь, когда появляются очевидные симптомы, как правило, уже невозможно, добавил он.

Также, по словам доктора, головные боли могут возникать из-за напряжения мышц шеи, механического воздействия при ударе или падении, при эндокринологических нарушениях или проблемах желудочно-кишечного тракта.

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