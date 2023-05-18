Топ-5 причин, почему куриные яйца надо есть каждый день

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему стоит включать яйца в свой завтрак? Пять убедительных причин были названы британскими учеными. Об этом сообщает портал Wday.

Фото: pixabay.com

Укрепление костей. Яйца богаты витамином D, который способствует укреплению костей и зубов, а также улучшает усвоение кальция организмом.

Яйца богаты витамином D, который способствует укреплению костей и зубов, а также улучшает усвоение кальция организмом. Острое зрение. Яйца содержат значительное количество лютеина, который помогает сохранить хорошее зрение.

Яйца содержат значительное количество лютеина, который помогает сохранить хорошее зрение. Борьба с морщинами. Регулярное потребление яиц снижает выработку меланина, что приводит к уменьшению пигментации и улучшению тона кожи. Кроме того, стимулируется синтез коллагена и эластина, делая кожу более гладкой и упругой.

Регулярное потребление яиц снижает выработку меланина, что приводит к уменьшению пигментации и улучшению тона кожи. Кроме того, стимулируется синтез коллагена и эластина, делая кожу более гладкой и упругой. Повышение фертильности. Яйца содержат витамин B9, известный как фолиевая кислота. Он особенно полезен во время беременности и помогает нормальному развитию плода. Фолиевая кислота способствует формированию нервной трубки у эмбриона и снижает риск рождения детей с задержкой умственного развития.

Яйца содержат витамин B9, известный как фолиевая кислота. Он особенно полезен во время беременности и помогает нормальному развитию плода. Фолиевая кислота способствует формированию нервной трубки у эмбриона и снижает риск рождения детей с задержкой умственного развития. Улучшение контроля веса. Ежедневное употребление яиц способствует снижению веса. Они обладают отличными насыщающими свойствами и являются источником высококачественного белка в рационе.

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Почему нужно есть по 4 яйца каждый день👀