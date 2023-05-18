Почему стоит включать яйца в свой завтрак? Пять убедительных причин были названы британскими учеными. Об этом сообщает портал Wday.
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Укрепление костей. Яйца богаты витамином D, который способствует укреплению костей и зубов, а также улучшает усвоение кальция организмом.
Острое зрение. Яйца содержат значительное количество лютеина, который помогает сохранить хорошее зрение.
Борьба с морщинами. Регулярное потребление яиц снижает выработку меланина, что приводит к уменьшению пигментации и улучшению тона кожи. Кроме того, стимулируется синтез коллагена и эластина, делая кожу более гладкой и упругой.
Повышение фертильности. Яйца содержат витамин B9, известный как фолиевая кислота. Он особенно полезен во время беременности и помогает нормальному развитию плода. Фолиевая кислота способствует формированию нервной трубки у эмбриона и снижает риск рождения детей с задержкой умственного развития.
Улучшение контроля веса. Ежедневное употребление яиц способствует снижению веса. Они обладают отличными насыщающими свойствами и являются источником высококачественного белка в рационе.
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