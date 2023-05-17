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Диетологи выявили виды чая, ускоряющие обмен веществ

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Здоровье

Определенные разновидности чая могут ускорить обмен веществ и способствовать сжиганию жира. Этот вывод был сделан диетологами Ванданой Шет и Тристой Бест, их исследование опубликовано в журнале Eat This, Not That.

Диетологи выявили виды чая, ускоряющие обмен веществ
Фото: REX/ Shutterstock

Например, зеленый чай может стать отличным дополнительным стимулом для похудения, особенно после физических упражнений. Белый чай может увеличить обмен веществ на 4-5%. Также он включен в список напитков, способствующих сжиганию жира, наряду с теплым имбирным чаем.

В этом контексте стоит отметить матчу, содержащую катехины, которые, в свою очередь, помогают окислить жиры. В список эффективных напитков также входит улун, полуферментированный чай, который по китайской классификации находится между желтым и "красным" чаями.

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Вот что будет, если пить зеленый чай каждый день (Вот это да)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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