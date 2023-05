Диетологи выявили виды чая, ускоряющие обмен веществ

Определенные разновидности чая могут ускорить обмен веществ и способствовать сжиганию жира. Этот вывод был сделан диетологами Ванданой Шет и Тристой Бест, их исследование опубликовано в журнале Eat This, Not That.

Фото: REX/ Shutterstock

Например, зеленый чай может стать отличным дополнительным стимулом для похудения, особенно после физических упражнений. Белый чай может увеличить обмен веществ на 4-5%. Также он включен в список напитков, способствующих сжиганию жира, наряду с теплым имбирным чаем.

В этом контексте стоит отметить матчу, содержащую катехины, которые, в свою очередь, помогают окислить жиры. В список эффективных напитков также входит улун, полуферментированный чай, который по китайской классификации находится между желтым и "красным" чаями.

