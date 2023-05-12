Врач Хачатряна назвал гражданам в РФ простую привычку, которая поможет выглядеть на десять лет моложе

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто при разговорах об омоложении люди представляют перед собой различные косметологические процедуры, а также пластическую хирургию. Однако многие забывают о простом известном способе продлить молодость.

Фото: https://oir.mobi/

Употребление воды очень полезно для организма. Эта жидкость важна для функционирования органов. Она отвечает за гидратацию организма, доставку кислорода, вывод шлаков и токсинов. Вода ускоряет процессы регенерации, что непосредственно оказывает влияние на сохранение красоты, молодости и здоровья.

"С возрастом особенно важно соблюдать водный баланс, и даже если чувства жажды нет, нужно пить в течение дня маленькими глотками чистую негазированную воду", — передаёт marieclaire.ru слова терапевта-диетолога Артёма Хачатряна.

Поэтому крайне важно поддерживать водный баланс. Даже при отсутствии жажды следует пить небольшими глотками чистую воду в течение дня. Так есть шанс выглядеть и чувствовать себя моложе примерно на 5-10 лет.

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