Часто при разговорах об омоложении люди представляют перед собой различные косметологические процедуры, а также пластическую хирургию. Однако многие забывают о простом известном способе продлить молодость.
Употребление воды очень полезно для организма. Эта жидкость важна для функционирования органов. Она отвечает за гидратацию организма, доставку кислорода, вывод шлаков и токсинов. Вода ускоряет процессы регенерации, что непосредственно оказывает влияние на сохранение красоты, молодости и здоровья.
"С возрастом особенно важно соблюдать водный баланс, и даже если чувства жажды нет, нужно пить в течение дня маленькими глотками чистую негазированную воду", — передаёт marieclaire.ru слова терапевта-диетолога Артёма Хачатряна.
Поэтому крайне важно поддерживать водный баланс. Даже при отсутствии жажды следует пить небольшими глотками чистую воду в течение дня. Так есть шанс выглядеть и чувствовать себя моложе примерно на 5-10 лет.
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