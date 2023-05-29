Как тепло, воздух и влажность влияют на вкус кофе

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава компании "Милфудс", Викас Сои, поделился своими мыслями о том, как тепло, воздух и влажность могут повлиять на вкус кофе, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Важно отметить, что обжаренный кофе обладает превосходными абсорбирующими свойствами и способен поглощать ароматы окружающей среды. Поэтому его следует хранить в плотно закрытом заводском пакете.

Эксперт также рекомендует оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым. Оптимальный уровень влажности для хранения продукта составляет не более 75%, а температура должна быть не выше 27 градусов. При соблюдении этих условий, молотый кофе лучше употреблять не ранее, чем через сутки после вскрытия, а зерновой — в течение двух недель.

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