Глава компании "Милфудс", Викас Сои, поделился своими мыслями о том, как тепло, воздух и влажность могут повлиять на вкус кофе, сообщает РИА Новости.
Важно отметить, что обжаренный кофе обладает превосходными абсорбирующими свойствами и способен поглощать ароматы окружающей среды. Поэтому его следует хранить в плотно закрытом заводском пакете.
Эксперт также рекомендует оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым. Оптимальный уровень влажности для хранения продукта составляет не более 75%, а температура должна быть не выше 27 градусов. При соблюдении этих условий, молотый кофе лучше употреблять не ранее, чем через сутки после вскрытия, а зерновой — в течение двух недель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.