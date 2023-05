Диетолог перечислила "полезные" продукты, таковыми не являющиеся

Для продвижения товаров маркетологи часто прибегают к хитростям и обману. Нам часто льстят, называя "полезными" продуктами для здоровья то, что на самом деле не менее вредно, чем конфеты.

Фото: pixabay.com

Диетолог Триста Бест рассказала порталу Eat This, Not That о семи представленных как "здоровые" продуктах, но таковыми не являющихся.

Мюсли

В этих смесях может быть избыток вредных жиров и сахара. Если вы всё же хотите завтракать мюсли, выбирайте вариант с низким содержанием сахара и цельными зернами.

Сухофрукты

Часто сухофрукты содержат огромное количество сахара и калорий. Лучше выбирать свежие фрукты.

Энергетические батончики

Они содержат большое количество жиров и углеводов. Выбирайте такие батончики только в случае, если в них мало сахара и они изготовлены из цельных зерен.

Зерновые батончики

Во многих зерновых батончиках содержится больше сахара, чем в шоколадных. Они также низки по содержанию клетчатки.

Замороженный йогурт

Содержание сахара в нём также очень высоко. Иногда даже больше, чем в обычном мороженом и обычных конфетах.

Консервированные супы

В них содержится большое количество натрия, но мало клетчатки или белка (или вовсе нет). Это увеличивает риск ожирения и снижает чувствительность к инсулину.

Обезжиренные заправки для салата

Обычно главным компонентом в них является сливочное масло. Они также содержат избыток омега-6 жирных кислот (которые вызывают воспаление) и сахара.

