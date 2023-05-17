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Нутрициолог перечислила продукты, которые помогают сжечь жир на животе

1:56
Здоровье

Для тех, кто желает избавиться от жирового отложения в области живота, имеется две важные новости.

Нутрициолог перечислила продукты, которые помогают сжечь жир на животе
Фото: pixabay.com
  • Неприятная — невозможно устранить жир в определенной области организма путем диеты.
  • Однако есть хорошая новость — существуют продукты, способные сжигать жир.

Если придерживаться строгой диеты, жир в области живота будет сжигаться в первую очередь. Нутрициолог Мелисса Митри составила список продуктов, которые помогают справиться с нездоровым аппетитом и похудеть.

Острый перец

Жгучий перец содержит вещество, известное как капсаицин, которое подавляет аппетит и способствует активному сжиганию жира, способствуя процессу похудения.

Яйца

Куриные яйца — источник высококачественного белка, который дарит длительное чувство сытости и содержит меньше калорий, чем углеводы. Таким образом, прием вареных яиц или омлета даст вам больше насыщения, чем потребление булочки.

Авокадо

Говорят, что авокадо оказывает положительное влияние на распределение жира в области живота у женщин. Кстати, этот фрукт прекрасно сочетается с яйцами: вы можете приготовить себе на завтрак тост с яйцом и авокадо.

Ягоды

Помимо фруктозы, ягоды богаты клетчаткой, без которой невозможно нормальное функционирование кишечника. Рекомендуется употреблять ягоды темного цвета, поскольку они содержат антоцианы — естественные антиоксиданты, улучшающие барьерную функцию кишечника и помогающие справиться с оксидативным стрессом, вызванным чрезмерным потреблением жиров и углеводов.

Капуста

Любая разновидность капусты богата витаминами, питательными веществами и антиоксидантами, при этом содержит минимальное количество калорий. Капуста — настоящий суперфуд.

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5 ПРОДУКТОВ ИЗБАВЯТ ОТ ЖИРА НА ЖИВОТЕ / КАК УБРАТЬ ЖИВОТ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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