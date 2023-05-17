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О целебных свойствах грибов-вешенок рассказала диетолог

1:23
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла, что несмотря на то, что вешенка не является самым популярным грибом среди россиян, она обладает множеством ценных свойств и широко применяется в народной и восточной медицине.

О целебных свойствах грибов-вешенок рассказала диетолог
Фото: unsplash. com

По словам Соломатиной, вешенки содержат значительное количество клетчатки, которая является питательной средой для полезной микрофлоры в нашем организме.

Это способствует укреплению иммунной и нервной систем, а также снижению уровня холестерина. Грибы богаты витаминами, особенно группой В, которая отвечает за нормальное функционирование нервной системы.

Включение вешенок в рацион помогает предотвратить преждевременное снижение когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт особенно полезен для пожилых людей, отметила Соломатина.

Она также подчеркнула, что вешенки способствуют балансировке метаболических процессов, снижают проявления аллергических реакций и повышают уровень гемоглобина. Это уменьшает риск развития атеросклероза, который является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Соломатина отметила, что грибы-вешенки имеют удивительные свойства для улучшения состояния кожи и цвета волос благодаря наличию в них меди и хрома.

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4 самых полезных гриба для здоровья👍
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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