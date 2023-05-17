О целебных свойствах грибов-вешенок рассказала диетолог

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла, что несмотря на то, что вешенка не является самым популярным грибом среди россиян, она обладает множеством ценных свойств и широко применяется в народной и восточной медицине.

Фото: unsplash. com

По словам Соломатиной, вешенки содержат значительное количество клетчатки, которая является питательной средой для полезной микрофлоры в нашем организме.

Это способствует укреплению иммунной и нервной систем, а также снижению уровня холестерина. Грибы богаты витаминами, особенно группой В, которая отвечает за нормальное функционирование нервной системы.

Включение вешенок в рацион помогает предотвратить преждевременное снижение когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт особенно полезен для пожилых людей, отметила Соломатина.

Она также подчеркнула, что вешенки способствуют балансировке метаболических процессов, снижают проявления аллергических реакций и повышают уровень гемоглобина. Это уменьшает риск развития атеросклероза, который является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Соломатина отметила, что грибы-вешенки имеют удивительные свойства для улучшения состояния кожи и цвета волос благодаря наличию в них меди и хрома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.