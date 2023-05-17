Терапевт: увеличение потребления алкоголя увеличивает риск развития рака

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение количества потребляемого алкоголя сопряжено с повышенным риском развития онкологических заболеваний, подтверждает Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Фото: ya.ru

Свежие исследования показывают, что все виды алкогольных напитков, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, имеют прямую связь с развитием онкологических заболеваний, независимо от их качества и стоимости.

Уровень риска развития рака значительно возрастает при увеличении потребления алкоголя, сообщает РИА Новости, цитируя Драпкину.

Врач также добавила, что употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и способно спровоцировать множество других опасных заболеваний.

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