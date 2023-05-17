Увеличение количества потребляемого алкоголя сопряжено с повышенным риском развития онкологических заболеваний, подтверждает Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.
Свежие исследования показывают, что все виды алкогольных напитков, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, имеют прямую связь с развитием онкологических заболеваний, независимо от их качества и стоимости.
Уровень риска развития рака значительно возрастает при увеличении потребления алкоголя, сообщает РИА Новости, цитируя Драпкину.
Врач также добавила, что употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и способно спровоцировать множество других опасных заболеваний.
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