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Терапевт: увеличение потребления алкоголя увеличивает риск развития рака

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Здоровье

Увеличение количества потребляемого алкоголя сопряжено с повышенным риском развития онкологических заболеваний, подтверждает Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Терапевт: увеличение потребления алкоголя увеличивает риск развития рака
Фото: ya.ru

Свежие исследования показывают, что все виды алкогольных напитков, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, имеют прямую связь с развитием онкологических заболеваний, независимо от их качества и стоимости.

Уровень риска развития рака значительно возрастает при увеличении потребления алкоголя, сообщает РИА Новости, цитируя Драпкину.

Врач также добавила, что употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и способно спровоцировать множество других опасных заболеваний.

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Алкоголь и сердце - Алексей Утин // безопасная доза алкоголя, риски развития рака, сосуды и алкоголь
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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