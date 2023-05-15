Нутрициолог: черный чай после еды может быть вреден

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Екатерина Новикова раскрыла негативные свойства черного чая и перечислила случаи, когда его употребление следует исключить.

Фото: pixabay. com

По мнению эксперта, пить черный чай нежелательно при наличии гастрита, язвы и проблем с желудочно-кишечным трактом. Это обусловлено тем, что он может вызвать раздражение слизистой оболочки и спровоцировать обострение данных заболеваний.

Кофеин, содержащийся в напитке, способствует выведению из организма калия, магния и кальция. Недостаток этих важных минералов может вызывать головные боли и заболевания суставов.

"Регулярное употребление чая после еды может негативно сказаться на состоянии кожи, волос, ногтей, привести к усталости и даже анемии", — добавила Новикова.

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