Эксперт раскрыла пользу и питательные свойства пикшы

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим известно о преимуществах морепродуктов, но лишь немногие осведомлены о том, что существует вид рыбы, способный снизить давление и помочь с похудением.

Фото: pixabay.com

О данном необычном свойстве рассказала консультант по питанию Шона Уилкинсон. Этот особый вид рыбы — пикша.

"Пикша богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые благоприятно влияют на сердце и мозг, — подчеркнула диетолог. — В ней также содержится калий, магний и витамины группы В, способствующие снижению артериального давления".

Важно отметить, что приготовление этой рыбы следует осуществлять исключительно на пару.

Уилкинсон подчеркнула, что употребление этой рыбы обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые помогают защитить от последствий окислительного стресса.

Еще одной ценностью пикши является ее низкая калорийность и высокое содержание белка.

"Рекомендуется включить ее в рацион людям, страдающим избыточным весом или ожирением", — добавила специалистка.

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