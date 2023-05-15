Важность правильного питания для здоровья глаз была подчеркнута врачом-эндокринологом и диетологом Ириной Калининой. Она предложила ряд продуктов, которые могут помочь сохранить здоровье глаз и предотвратить возникновение возрастных изменений и заболеваний.
Одними из ключевых составляющих этих продуктов являются
Все эти вещества относятся к группе каротиноидов.
Важно отметить, что эти вещества не только уменьшают риск развития глазных заболеваний, но и способствуют более быстрой регенерации тканей после офтальмологических операций. Кроме того, они оказывают замедляющий эффект на возрастные изменения, происходящие в органах зрения.
"Богатые источники лютеина и зеаксантина — шпинат, кресс-салат, болгарский перец, базилик, петрушка и руккола. Эти вещества также содержатся в большом количестве в зеленом горошке, фисташках, латуке и тыкве", — пояснила врач.
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