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Эндокринолог перечислила продукты для здоровья глаз

1:06
Здоровье

Важность правильного питания для здоровья глаз была подчеркнута врачом-эндокринологом и диетологом Ириной Калининой. Она предложила ряд продуктов, которые могут помочь сохранить здоровье глаз и предотвратить возникновение возрастных изменений и заболеваний.

Эндокринолог перечислила продукты для здоровья глаз
Фото: Fotodom.ru

Одними из ключевых составляющих этих продуктов являются

  • лютеин,
  • зеаксантин,
  • мезо-зеаксантин.

Все эти вещества относятся к группе каротиноидов.

Важно отметить, что эти вещества не только уменьшают риск развития глазных заболеваний, но и способствуют более быстрой регенерации тканей после офтальмологических операций. Кроме того, они оказывают замедляющий эффект на возрастные изменения, происходящие в органах зрения.

"Богатые источники лютеина и зеаксантина — шпинат, кресс-салат, болгарский перец, базилик, петрушка и руккола. Эти вещества также содержатся в большом количестве в зеленом горошке, фисташках, латуке и тыкве", — пояснила врач.

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5 супер продуктов для глаз (Включите их в рацион)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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