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Психолог о проявлениях ПТСР у военных: чрезмерная агрессия

Здоровье

Психолог Александр Кичаев рассказал о симптомах посттравматического стрессового расстройства "ПТСР" у людей, переживших военный опыт.

Психолог о проявлениях ПТСР у военных: чрезмерная агрессия
Фото: Вадим Савицкий

Психолог объяснил, что расстройство проявляется у людей, ставших свидетелями или участниками психотравмирующих событий — смерти, взрывы.

Ранее омбудсмен рассказала об опасности "украинского" синдрома.

Люди, страдающие ПТСР, испытывают трудности в вопросах социализации. Их нередко одолевают суицидальные мысли. Случается, что бывшие военнослужащие начинают "общаться с умершими".

По словам Кичаева, вернувшиеся с фронта люди предъявляют претензии к власти и к окружающим.

"Не найдя себе применения, такие люди начинают вести асоциальный образ жизни. Увлекаются алкоголем, наркотиками, примыкают к бандитским сообществам и проявляют чрезмерную агрессию", — цитирует слова психолога Телеканал "360".

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ПТСР и Взгляд на две тысячи ярдов! Посттравматическое стрессовое расстройство симптомы и лечение
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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