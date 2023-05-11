Психолог о проявлениях ПТСР у военных: чрезмерная агрессия

Психолог Александр Кичаев рассказал о симптомах посттравматического стрессового расстройства "ПТСР" у людей, переживших военный опыт.

Фото: Вадим Савицкий

Психолог объяснил, что расстройство проявляется у людей, ставших свидетелями или участниками психотравмирующих событий — смерти, взрывы.

Ранее омбудсмен рассказала об опасности "украинского" синдрома.

Люди, страдающие ПТСР, испытывают трудности в вопросах социализации. Их нередко одолевают суицидальные мысли. Случается, что бывшие военнослужащие начинают "общаться с умершими".

По словам Кичаева, вернувшиеся с фронта люди предъявляют претензии к власти и к окружающим.

"Не найдя себе применения, такие люди начинают вести асоциальный образ жизни. Увлекаются алкоголем, наркотиками, примыкают к бандитским сообществам и проявляют чрезмерную агрессию", — цитирует слова психолога Телеканал "360".

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ПТСР и Взгляд на две тысячи ярдов! Посттравматическое стрессовое расстройство симптомы и лечение