Психолог Александр Кичаев рассказал о симптомах посттравматического стрессового расстройства "ПТСР" у людей, переживших военный опыт.
Психолог объяснил, что расстройство проявляется у людей, ставших свидетелями или участниками психотравмирующих событий — смерти, взрывы.
Ранее омбудсмен рассказала об опасности "украинского" синдрома.
Люди, страдающие ПТСР, испытывают трудности в вопросах социализации. Их нередко одолевают суицидальные мысли. Случается, что бывшие военнослужащие начинают "общаться с умершими".
По словам Кичаева, вернувшиеся с фронта люди предъявляют претензии к власти и к окружающим.
"Не найдя себе применения, такие люди начинают вести асоциальный образ жизни. Увлекаются алкоголем, наркотиками, примыкают к бандитским сообществам и проявляют чрезмерную агрессию", — цитирует слова психолога Телеканал "360".
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