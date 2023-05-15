Доктор: сладкое ухудшает память

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, чтобы усовершенствовать свою память, необходимо избавиться от определенного продукта. Доктор Майкл Мосли, выступая в подкасте "Просто одна вещь", отметил, что сладкое вредно для нашего мозга.

Фото: grafmag.pl

"Большинство людей испытывает пристрастие к сладостям. Один из способов избавиться от этой привязанности — увеличить потребление фруктов, — говорит доктор. — Если вместо шоколадки вы будете есть яблоко, это принесет множество пользы вашему здоровью. Такая привычка поможет не только улучшить микробиом, но и предотвратить проблемы с памятью".

К числу вредных продуктов для памяти он также относит подслащенные напитки.

"Согласно австралийскому исследованию, в котором приняли участие четыре тысячи человек, те, кто потреблял менее одного сладкого напитка в день, имели больший объем мозга. Кроме того, они показали лучшие результаты в тестах памяти", — отметил Мосли.

Другое исследование показало, что искусственно подслащенные напитки могут увеличить риск развития деменции. Так, у людей, которые пили хотя бы один стакан, одну бутылку или банку такого напитка в день, вероятность развития болезни Альцгеймера была в 2,9 раза выше.

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