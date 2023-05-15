Врач-эндокринолог Арсений Русанов поделился причинами, по которым внезапный отказ от мясной пищи может быть неприемлемым для человека.
Абсолютный отказ от мясных продуктов может повлечь за собой ряд проблем.
Если вашей целью является похудение, нет необходимости полностью отказываться от мясной пищи. Достаточно просто ограничить потребление красного мяса в рационе (до одного-двух раз в неделю) и предпочитать птицу и рыбу.
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