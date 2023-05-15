Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор показал уникальное видео прямой дуэли расчёта ПТУР армии России и танка ВСУ
Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам
19 мая театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"
Опытные водители берут с собой в машину мыло, соль и аспирин
Школьники Москвы примут участие в профессиональных стажировках на промышленных предприятиях
Инвестор Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти от сердечного приступа
Вслед за Еленой Блиновской за неуплату налогов был задержан её муж: следствие считает мужчину соучастником
Чемпион Сеула Гаджиев объяснил, зачем сборной России товарищеские матчи
Bloomberg: Китай посетит крупная российская делегация, подготовку визита "держат в тени"

Эндокринолог раскрыл причины, по которым отказ от мяса может быть вреден

Здоровье

Врач-эндокринолог Арсений Русанов поделился причинами, по которым внезапный отказ от мясной пищи может быть неприемлемым для человека. 

Эндокринолог раскрыл причины, по которым отказ от мяса может быть вреден
Фото: http://static.ernur.kz/

Абсолютный отказ от мясных продуктов может повлечь за собой ряд проблем.

  1. Во-первых, они могут затронуть желудочно-кишечный тракт. Отказ от мяса может привести к запорам, диарее и метеоризму.
  2. Более того, резкое снижение поступления белков, жиров, витаминов и микроэлементов, содержащихся в мясе, может негативно сказаться на состоянии кожи, волос и ногтей, а также привести к мышечной слабости, усталости и психоэмоциональным расстройствам.

Если вашей целью является похудение, нет необходимости полностью отказываться от мясной пищи. Достаточно просто ограничить потребление красного мяса в рационе (до одного-двух раз в неделю) и предпочитать птицу и рыбу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мясо: есть или не есть?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Последние материалы
Военкор показал уникальное видео прямой дуэли расчёта ПТУР армии России и танка ВСУ
Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам
19 мая театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"
Опытные водители берут с собой в машину мыло, соль и аспирин
Школьники Москвы примут участие в профессиональных стажировках на промышленных предприятиях
Эндокринолог раскрыл причины, по которым отказ от мяса может быть вреден
Инвестор Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти от сердечного приступа
Вслед за Еленой Блиновской за неуплату налогов был задержан её муж: следствие считает мужчину соучастником
Чемпион Сеула Гаджиев объяснил, зачем сборной России товарищеские матчи
Bloomberg: Китай посетит крупная российская делегация, подготовку визита "держат в тени"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников