Эндокринолог раскрыл причины, по которым отказ от мяса может быть вреден

Врач-эндокринолог Арсений Русанов поделился причинами, по которым внезапный отказ от мясной пищи может быть неприемлемым для человека.

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Абсолютный отказ от мясных продуктов может повлечь за собой ряд проблем.

Во-первых, они могут затронуть желудочно-кишечный тракт. Отказ от мяса может привести к запорам, диарее и метеоризму. Более того, резкое снижение поступления белков, жиров, витаминов и микроэлементов, содержащихся в мясе, может негативно сказаться на состоянии кожи, волос и ногтей, а также привести к мышечной слабости, усталости и психоэмоциональным расстройствам.

Если вашей целью является похудение, нет необходимости полностью отказываться от мясной пищи. Достаточно просто ограничить потребление красного мяса в рационе (до одного-двух раз в неделю) и предпочитать птицу и рыбу.

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