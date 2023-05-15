Роскачество оценило молочные бренды России и Белоруссии

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Роскачества провели тщательное исследование свыше 100 брендов пастеризованного молока различной жирности из более чем 30 регионов России и Белоруссии. В результате были выбраны пять лучших брендов, а также выявлены наихудшие, которые не рекомендуется приобретать.

Фото: pixabay. com

Следующие бренды получили высочайшие оценки и знак качества от экспертов:

"Асеньевская ферма",

"Братья Чебурашкины",

"Любимое молоко",

"Молоко Оренбуржья",

"Му-у".

Эти продукты не содержат консервантов или растительных жиров, и их пищевая ценность соответствует заявленной производителем. Анализ также показал, что они хорошо прошли фильтрацию, подверглись оптимальной термической обработке и обладают характерным внешним видом, вкусом и ароматом.

Однако на рынке есть пастеризованное молоко, которое лучше не покупать. Некоторые из таких брендов имеют низкое содержание жиров, кислый вкус, а в некоторых обнаружили даже кишечную палочку.

Список наихудших продуктов включает следующие бренды:

Vita,

"Белая долина",

"Из села Удоево",

"Молочный родник",

"Моя цена",

"Приволжское",

"Свое наше",

а также продукция Чишминского молочного завода.

Следует отметить, что последний производитель не только не получил ни одного балла за свою продукцию, но также попал в список нарушителей.

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