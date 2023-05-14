Известно, что помидоры и оливковое масло играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако этот список полезных продуктов не ограничивается только ими, как сообщает портал Day.ru.
Издание составило список из десяти доступных всем продуктов питания, которые помогут поддерживать здоровье сердца.
Среди них находятся:
Однако врачи напоминают о вреде чрезмерного потребления алкоголя, включая красное вино.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.