Day.ru составил список 10 продуктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что помидоры и оливковое масло играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако этот список полезных продуктов не ограничивается только ими, как сообщает портал Day.ru.

Фото: pixabay.com

Издание составило список из десяти доступных всем продуктов питания, которые помогут поддерживать здоровье сердца.

Среди них находятся:

орехи, нут, овсянка, авокадо, фасоль, спаржа, гранат, изюм, кофе, красное вино.

Однако врачи напоминают о вреде чрезмерного потребления алкоголя, включая красное вино.

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