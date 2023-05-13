Сердечно-сосудистую систему и щитовидную железу стабилизируют орехи

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для стабилизации работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы рекомендуется употребление лесного ореха или фундука.

Фото: pixabay.com

Кроме того, добавление этого продукта в рацион поможет поддерживать нормальные уровни сахара и холестерина в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что фундук содержит селен, который является антиоксидантом, необходимым для правильной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Кроме того, антиоксидантные свойства ореха способствуют профилактике онкологических заболеваний.

Цинк, содержащийся в орехе, способствует улучшению мужского здоровья и обладает антидиабетическим эффектом. Кальций, также присутствующий в фундуке, помогает укрепить кости, волосы, ногти и зубы.

Однако стоит помнить, что фундук является калорийным продуктом, поэтому для достижения положительного эффекта рекомендуется употреблять около 40 граммов в день.

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