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Сердечно-сосудистую систему и щитовидную железу стабилизируют орехи

1:02
Здоровье

Для стабилизации работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы рекомендуется употребление лесного ореха или фундука.

Сердечно-сосудистую систему и щитовидную железу стабилизируют орехи
Фото: pixabay.com

Кроме того, добавление этого продукта в рацион поможет поддерживать нормальные уровни сахара и холестерина в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что фундук содержит селен, который является антиоксидантом, необходимым для правильной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Кроме того, антиоксидантные свойства ореха способствуют профилактике онкологических заболеваний.

Цинк, содержащийся в орехе, способствует улучшению мужского здоровья и обладает антидиабетическим эффектом. Кальций, также присутствующий в фундуке, помогает укрепить кости, волосы, ногти и зубы.

Однако стоит помнить, что фундук является калорийным продуктом, поэтому для достижения положительного эффекта рекомендуется употреблять около 40 граммов в день.

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Фундук орехи. Польза и вред.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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