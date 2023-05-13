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Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки

0:41
Здоровье

Олег Стеценко, врач-нарколог, раскрыл рекомендуемую максимальную дозу водки, допустимую для мужчин в ежедневном потреблении.

Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки
Фото: ya.ru

По его утверждению, при условии полного здоровья, как физического, так и психического, человек может употребить до 200 граммов.

Однако сам Олег Стеценко считает, что без знания степени крепости и готовности организма мужчины, предельная доза не должна превышать 50 граммов.

Специалист обратился к гражданам России с просьбой отказаться от экспериментов, поскольку уже даже небольшое количество крепкого алкоголя может вызвать неконтролируемое поведение.

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Алкоголь в малых дозах - это полезно?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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