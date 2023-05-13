Марина Сорокина, врач-диетолог, поделилась информацией о простом и освежающем напитке с оригинальным вкусом, который также обладает множеством полезных свойств.
Речь идет о лимонной воде, легко приготовляемой из свежего лимона и обычной воды. Однако, несмотря на свою простоту, этот напиток отличается превосходным вкусом и приносит множество пользы, сообщает источник kubnews.ru.
По словам доктора, лимонная вода способствует нормализации работы внутренних органов, очищает организм от токсинов и обладает рядом других преимуществ.
Среди этих преимуществ можно выделить
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