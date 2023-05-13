Гастроэнтеролог: некоторые овощи следует употреблять с осторожностью

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации от "Доктора Питера", хотя почти все овощи считаются полезными для здоровья, их потребление может быть опасным при некоторых заболеваниях.

Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, что при патологиях пищеварительной системы, почек и нарушениях обмена веществ некоторые овощи следует употреблять с осторожностью.

Она отметила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше ограничить потребление помидоров , поскольку они могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и нарушение ее кислотности из-за содержания органических кислот и грубой клетчатки.

лучше ограничить потребление , поскольку они могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и нарушение ее кислотности из-за содержания органических кислот и грубой клетчатки. При анемии и язве рекомендуется быть осторожными с баклажанами , так как они содержат токсичный алкалоид солонин, особенно в перезрелых плодах, а также большое количество грубой клетчатки.

рекомендуется быть осторожными с , так как они содержат токсичный алкалоид солонин, особенно в перезрелых плодах, а также большое количество грубой клетчатки. Врачи не рекомендуют употреблять белокочанную капусту при болезнях пищеварительной системы , таких как колиты, гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

, таких как колиты, гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Людям с диабетом , предрасположенностью к остеопорозу и другими заболеваниями костной системы, а также заболеваниями мочевыделительной системы рекомендуется ограничивать потребление свеклы .

, предрасположенностью к и другими заболеваниями костной системы, а также рекомендуется ограничивать потребление . Наконец, кукуруза, богатая грубой клетчаткой, противопоказана при хронических заболеваниях желудка, кишечника и поджелудочной железы, а также при склонности к образованию тромбов и повышенной свертываемости крови.

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