Согласно информации от "Доктора Питера", хотя почти все овощи считаются полезными для здоровья, их потребление может быть опасным при некоторых заболеваниях.
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Гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, что при патологиях пищеварительной системы, почек и нарушениях обмена веществ некоторые овощи следует употреблять с осторожностью.
Она отметила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше ограничить потребление помидоров, поскольку они могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и нарушение ее кислотности из-за содержания органических кислот и грубой клетчатки.
При анемии и язве рекомендуется быть осторожными с баклажанами, так как они содержат токсичный алкалоид солонин, особенно в перезрелых плодах, а также большое количество грубой клетчатки.
Врачи не рекомендуют употреблять белокочанную капуступри болезнях пищеварительной системы, таких как колиты, гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Людям с диабетом, предрасположенностью к остеопорозу и другими заболеваниями костной системы, а также заболеваниями мочевыделительной системы рекомендуется ограничивать потребление свеклы.
Наконец, кукуруза, богатая грубой клетчаткой, противопоказана при хронических заболеваниях желудка, кишечника и поджелудочной железы, а также при склонности к образованию тромбов и повышенной свертываемости крови.
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