Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы тоже наслаждаетесь горячей чашкой чая после еды? Однако, как оказалось, это неправильно и может быть вредно для здоровья. Эту информацию передала эксперт по питанию Маргарита Львова, пояснив причины такого утверждения.

Фото: pixabay. com

Чай содержит вещества, называемые танинами, которые мешают организму усваивать железо из пищи.

Поэтому рекомендуется не сочетать его с приемом пищи и разделить время еды и чаепития. Если вы хотите выпить чай, то после еды должно пройти не менее 40 минут, указала эксперт.

Маргарита Львова отметила, что в общем-то нет противопоказаний к употреблению чая. Однако желательно не превышать объем в 400 мл в день и предпочтительно пить его в первой половине дня. Кроме того, стоит учитывать, что это не относится к людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным уровнем мочевой кислоты.

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