Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Инстасамка вернулась в Москву после блокировки счетов налоговой
РВ: российские дроны "Герань" устроили огненный апокалипсис ВСУ в Хмельницком
Вайкуле прокомментировала поступок Пескова, который поцеловал руку Пугачёвой: "Каждый так должен был подойти"
Как разобраться с проблемами вариатора
Белорусское СМИ рекомендует бутерброды с картофелем
Врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств: помощь узким специалистам
Sohu: Польша может стать частью России из-за провокаций с Калининградом
Врачи предупредили о трех опасных для почек привычках
Советская актриса Зоя Зелинская: "Анатолий Папанов завязал с алкоголем, поклявшись на крови"

Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья

0:59
Здоровье

Вы тоже наслаждаетесь горячей чашкой чая после еды? Однако, как оказалось, это неправильно и может быть вредно для здоровья. Эту информацию передала эксперт по питанию Маргарита Львова, пояснив причины такого утверждения.

Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья
Фото: pixabay. com

Чай содержит вещества, называемые танинами, которые мешают организму усваивать железо из пищи.

Поэтому рекомендуется не сочетать его с приемом пищи и разделить время еды и чаепития. Если вы хотите выпить чай, то после еды должно пройти не менее 40 минут, указала эксперт.

Маргарита Львова отметила, что в общем-то нет противопоказаний к употреблению чая. Однако желательно не превышать объем в 400 мл в день и предпочтительно пить его в первой половине дня. Кроме того, стоит учитывать, что это не относится к людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным уровнем мочевой кислоты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Можно ли пить воду во время еды, а чай после еды?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН составило список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Инстасамка вернулась в Москву после блокировки счетов налоговой
РВ: российские дроны "Герань" устроили огненный апокалипсис ВСУ в Хмельницком
Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья
Вайкуле прокомментировала поступок Пескова, который поцеловал руку Пугачёвой: "Каждый так должен был подойти"
Как разобраться с проблемами вариатора
Белорусское СМИ рекомендует бутерброды с картофелем
Врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств: помощь узким специалистам
Sohu: Польша может стать частью России из-за провокаций с Калининградом
Врачи предупредили о трех опасных для почек привычках
Советская актриса Зоя Зелинская: "Анатолий Папанов завязал с алкоголем, поклявшись на крови"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников