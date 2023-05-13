Вы тоже наслаждаетесь горячей чашкой чая после еды? Однако, как оказалось, это неправильно и может быть вредно для здоровья. Эту информацию передала эксперт по питанию Маргарита Львова, пояснив причины такого утверждения.
Чай содержит вещества, называемые танинами, которые мешают организму усваивать железо из пищи.
Поэтому рекомендуется не сочетать его с приемом пищи и разделить время еды и чаепития. Если вы хотите выпить чай, то после еды должно пройти не менее 40 минут, указала эксперт.
Маргарита Львова отметила, что в общем-то нет противопоказаний к употреблению чая. Однако желательно не превышать объем в 400 мл в день и предпочтительно пить его в первой половине дня. Кроме того, стоит учитывать, что это не относится к людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным уровнем мочевой кислоты.
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