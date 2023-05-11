Нутрициолог Синько рассказала, чем грозит отказ от завтрака

Специалист по функциональному питанию, нутрициолог Тамара Синько рассказала, чем грозит отказ от завтрака. Она объяснила, что это может привести к упадку сил, ожирению и снижению мыслительных способностей, сообщает Москва 24.

Фото: https://lemime.ru/

По словам эксперта, утром нужно употреблять полезные углеводы, например, фасоль в комбинации с яйцами.

"Яйца — идеальный источник белков и жиров, именно они дают нам длительное чувство насыщения. Утром можно съесть два-три яйца в любом виде: варёные, скрэмбл, классическая глазунья или омлет", — объяснила диетолог.

При отсутствии непереносимости молочных продуктов, можно включать в утренний приём пищи непастеризованный творог с ягодами и орехами, добавила собеседник издания.

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