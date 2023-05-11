Травматолог Коваленко сообщил, что популярные гормональные уколы разрушают суставы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-травматолог-ортопед Данила Коваленко сообщил о вреде гормональных уколов, которые снимают боль в суставах. Специалист подчеркнул, что в перспективе такая терапия может способствовать разрушению самого сустава и возникновению артроза.

Фото: prekrasnaja.com

Ортопед в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале предупредил граждан о том, что популярный способ борьбы с болью в суставах может негативно сказаться на состоянии суставов. Он отметил, что обезволивающие уколы специалисты назначают только в крайних случаях и с чёткой дозировкой, временем лечения.

Коваленко рекомендовал тем, кто испытывает постоянные или систематические боли в суставах обратиться к специалистам и пройти МРТ, чтобы установить точную причину боли. Он сообщил, что в некоторых случаях врачи назначают пациенту уколы с гиалуроновой кислотой, чтобы сберечь сустав. А в более серьёзных случаях могут применяться уколы с плазмой крови или со стволовыми клетками.

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