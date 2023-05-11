Нутрициолог Ольга Деккер назвала каши, которые способствуют снижению веса

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала о кашах, которые помогают при похудении. Специалист отметила, что важно выбирать такие крупы, в которых много клетчатки и белка.

Фото: pixabay.com

Эксперт сообщила: людям, которые следят за своим весом или хотят сбросить лишние килограммы, необходимо употреблять каши на завтрак. Деккер подчеркнула, что желающим похудеть стоит есть гречневую, овсяную и ячневую каши. Она указала на то, что в них много питальных веществ. Также нутрициолог рекомендовала выбирать низкокалорийные крупы с небольшим содержанием сахара.

"Для завтрака следует выбирать каши из цельного зерна: овсянку, гречневую, ячневую, рисовую. Они содержат больше питательных веществ, чем каши из обработанных зёрен", — сказала Деккер в беседе с "Лентой.ру".

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