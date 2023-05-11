Онколог Карасёв перечислил гражданам РФ симптомы, которые могут указывать на рак

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые симптомы могут говорить об онкологическом заболевании. Часто многие игнорируют их, что является ошибкой. Подробнее о признаках, которые могут говорит о раке, рассказал хирург и онколог Иван Карасёв в своём Telegram-канале.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Врач указал, что чувство застревания чего-то в горле должно вызывать беспокойство и быть настораживающим симптомом. Кроме того, следует обратиться к специалисту, если замечены постоянная боль во рту, кровотечение, которое не прекращается в течение двух недель, а также отёк шеи. Не следует игнорировать наличие подозрительных пятен на языке, а также изменение голоса.

"Не начинайте паниковать раньше времени. Если у вас есть один или несколько из вышеупомянутых симптомов, обратитесь к врачу для диагностики", — указал Карасёв.

Онколог напомнил о важности обращать внимание на полипы, которые обычно обнаруживаются во время колоноскопии. Их главная опасность заключается в прогрессировании и возможности превращения в опухоль.

Нужно следить за своей диетой, поскольку полипы могут вернуться при употреблении молочных и дрожжевых продуктов, рафинированных масел и сахара. Врач подчеркнул, что не стоит полностью отказываться от такой еды, но следует ограничить её количество.

Кроме того, специалист подчеркнул важность контроля за инсулинорезистентностью для поддержания здоровья организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ранняя диагностика рака. Онкомаркеры