Onet: названы 10 продуктов, которые вызывают воспаление в организме

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воспаление в организме является опасным состоянием в том случае, если оно продолжается в течение длительного времени. Хронический процесс разрушает человека изнутри раньше времени. Стареющие клетки вырабатывают хемокины, цитокины и другие вещества, которые участвуют в развитии воспалительных процессов, а также могут способствовать формированию злокачественных опухолей.

Фото: https://www.foodbusinessnews.net/

Однако эксперты польского издания Onet.pl перечислили 10 продуктов, отказ от которых поможет избавиться от нежелательного состояния.

Сладкие напитки - лимонады, пакетированные соки, а также кофе и чай с большим количеством сахара — усиливают хроническое воспаление в организме за счёт высвобождения цитокинов. Жареные продукты вырабатывают органическое соединение акриламид, что может спровоцировать воспалению в организме. Учёные выяснили, что картофель фри приводит к более негативным эффектам, чем другие изученные продукты.

Умеренное употребление алкоголя может уменьшить воспаление в организме, однако большое количество спиртных напитков приведёт к противоположному эффекту. Очищенная пшеничная мука также попала в список самых вредных продуктов, поскольку в ней мало клетчатки и питательных веществ.

"В случае очищенных продуктов пищеварение происходит очень быстро. Это вызывает резкий скачок сахара в крови и повышает уровень инсулина. Потребление очищенных злаков связано с более высокими маркерами воспаления. И наоборот, употребление цельного зерна приводит к их снижению", — отметили эксперты.

Маргарин является высоко обработанным продуктом, который вызывает воспаление в организме. Его можно заменить оливковым маслом. Обработанное мясо поддерживает воспаление и негативно влияет на работу важных органов. Эксперты призывают ограничить употребление колбас, бекона и сосисок.

Сладости способствуют хроническому воспалению. В конфетах, шоколаде и леденцах содержится слишком большое количество сахара, фруктозы и кукурузного сиропа.

"Все эти продукты при всасывании превращаются в одни и те же соединения в организме", — отметили эксперты.

Пончики - один из самых вредных продуктов. Десерт содержит в себе огромное количество сахаров, пшеничную муку, и готовится в кипящем масле. Пончики лучше вообще исключить из своего рациона, отметили специалисты.

Макароны не несут серьёзной опасности организму, однако их употребление с другими продуктами связано с более высоким риском возникновения воспаления.

В субпродуктах очень много питательных веществ, однако зачастую их готовят в большом количестве жира при высоких температурах. В таком случае любимая еда может вызвать воспаление в организме.

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