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Диетолог назвал четыре алкогольных напитка, в которых меньше всего калорий

1:14
Здоровье

Влияние на вес не оказывает только пища. Алкогольные напитки также играют свою роль. Какие напитки можно употреблять, чтобы не набрать вес? Диетолог Елена Соломатина назвала четыре наименее калорийных и наименее вредных для фигуры напитка.

Диетолог назвал четыре алкогольных напитка, в которых меньше всего калорий
Фото: ya.ru

"Чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий, — цитирует эксперта издание Life. — Поэтому пиво с более низким содержанием алкоголя будет менее калорийным. Сухое вино также не такое крепкое и поэтому содержит меньше калорий".

Для уменьшения калорийности водки, диетолог рекомендует разбавлять ее томатным соком.

Хорошим выбором для тех, кто следит за калориями, будет сидр (при условии, что в него не добавляли сахар).

Хотя сам по себе крепкий алкоголь не превращается в жир, проблема заключается в закусках, так как алкоголь вызывает аппетит.

"Организм старается сначала обработать алкоголь, и все остальные продукты просто ждут своей очереди и задерживаются в желудочно-кишечном тракте. Организм из этих продуктов извлекает больше питательных веществ, и человек набирает больше веса", — пояснила Соломатина.

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От алкоголя толстеют или худеют?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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