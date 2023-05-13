Влияние на вес не оказывает только пища. Алкогольные напитки также играют свою роль. Какие напитки можно употреблять, чтобы не набрать вес? Диетолог Елена Соломатина назвала четыре наименее калорийных и наименее вредных для фигуры напитка.
"Чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий, — цитирует эксперта издание Life. — Поэтому пиво с более низким содержанием алкоголя будет менее калорийным. Сухое вино также не такое крепкое и поэтому содержит меньше калорий".
Для уменьшения калорийности водки, диетолог рекомендует разбавлять ее томатным соком.
Хорошим выбором для тех, кто следит за калориями, будет сидр (при условии, что в него не добавляли сахар).
Хотя сам по себе крепкий алкоголь не превращается в жир, проблема заключается в закусках, так как алкоголь вызывает аппетит.
"Организм старается сначала обработать алкоголь, и все остальные продукты просто ждут своей очереди и задерживаются в желудочно-кишечном тракте. Организм из этих продуктов извлекает больше питательных веществ, и человек набирает больше веса", — пояснила Соломатина.
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