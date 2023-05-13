Диетолог назвал четыре алкогольных напитка, в которых меньше всего калорий

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние на вес не оказывает только пища. Алкогольные напитки также играют свою роль. Какие напитки можно употреблять, чтобы не набрать вес? Диетолог Елена Соломатина назвала четыре наименее калорийных и наименее вредных для фигуры напитка.

Фото: ya.ru

"Чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий, — цитирует эксперта издание Life. — Поэтому пиво с более низким содержанием алкоголя будет менее калорийным. Сухое вино также не такое крепкое и поэтому содержит меньше калорий".

Для уменьшения калорийности водки, диетолог рекомендует разбавлять ее томатным соком.

Хорошим выбором для тех, кто следит за калориями, будет сидр (при условии, что в него не добавляли сахар).

Хотя сам по себе крепкий алкоголь не превращается в жир, проблема заключается в закусках, так как алкоголь вызывает аппетит.

"Организм старается сначала обработать алкоголь, и все остальные продукты просто ждут своей очереди и задерживаются в желудочно-кишечном тракте. Организм из этих продуктов извлекает больше питательных веществ, и человек набирает больше веса", — пояснила Соломатина.

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