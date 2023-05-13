Согласно Daily Mirror, яйца считаются наиболее полезной для тела пищей. Это делает их неотъемлемой частью вашего обычного завтрака.
Ежедневное включение яиц в утренний прием пищи может привести к заметной потере веса. Добавляете ли вы их в различные блюда или наслаждаетесь ими самими по себе, их преимущества объясняются высоким содержанием белка, витамина В и селена. Самое приятное то, что яйца не способствуют повышению уровня холестерина в крови.
Более того, вареные яйца, яичница, омлет или жареные яйца обладают насыщающим эффектом, который длится намного дольше, чем от хлопьев или тостов.
Сочетание яиц с такими ингредиентами, как лук и грибы, — отличная идея, поскольку лук богат пробиотиками, а грибы являются хорошим источником витамина D.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые украинские артистки выступают в России.