Специалисты рассказали о пользе яиц для завтрака

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно Daily Mirror, яйца считаются наиболее полезной для тела пищей. Это делает их неотъемлемой частью вашего обычного завтрака.

Фото: ria.ru

Ежедневное включение яиц в утренний прием пищи может привести к заметной потере веса. Добавляете ли вы их в различные блюда или наслаждаетесь ими самими по себе, их преимущества объясняются высоким содержанием белка, витамина В и селена. Самое приятное то, что яйца не способствуют повышению уровня холестерина в крови.

Более того, вареные яйца, яичница, омлет или жареные яйца обладают насыщающим эффектом, который длится намного дольше, чем от хлопьев или тостов.

Сочетание яиц с такими ингредиентами, как лук и грибы, — отличная идея, поскольку лук богат пробиотиками, а грибы являются хорошим источником витамина D.

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