Омега-3: ключевой продукт для борьбы с ожирением, раком и диабетом

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный телеврач Александр Мясников назвал продукт, который просто необходим для нашей жизни. Ведь именно он играет ключевую роль в профилактике таких опасных заболеваний, как ожирение, рак и диабет. Он упомянул об этом продукте в рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Фото: архив skr.su

"Одной из самых распространенных причин развития диабета, ожирения и рака является нарушение инсулинной чувствительности, известное как инсулинорезистентность. Поэтому для нашего организма важны жирные кислоты Омега-3", — подчеркнул Мясников.

Он также рекомендовал включать морскую рыбу в рацион с большей частотой. Кроме того, он напомнил о других полезных свойствах Омега-3.

"Эти жирные кислоты способствуют повышению уровня лептина, который уменьшает аппетит и способствует снижению веса", — отметил ведущий и врач.

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