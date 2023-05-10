Врач Александра Ноев рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских выходных

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы вернуться в рабочий режим после майских выходных, необходимо восстановить правильное питание и увеличить физическую активность, заявила врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.

Фото: world-woman.su

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, после употребления шашлыков, спиртных напитков и сладостей у пациентов ухудшается качество кожи, появляются отёки и лишние килограммы.

Эксперт порекомендовала ежедневно употреблять 40 миллилитров воды на килограмм веса для восстановления здоровья, а также постепенно вводить в рацион полезные продукты, например, рыбу, орехи, мясо птицы, фрукты.

"Исключите сладости и мучные изделия", — отметила Ноев.

По её словам, полноценно питаться необходимо три раза в день. При этом допустимы небольшие перекусы орехами или фруктами, указала гастроэнтеролог.

Кроме того, врач посоветовала восстановить режим сна, начать заниматься спортом или гулять для возвращения к привычному темпу жизни.

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