Врач Елена Малышева рассказала россиянам, что корь провоцирует разрушение мозга

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об опасных осложнениях кори.

Фото: radiokp.ru

В эфире своей передачи "Жить здорово!" на Первом канале специалист призвала россиян вакцинироваться от кори. По словам Малышевой, вирус имеет высокий коэффициент заражения и приводит к летальному исходу у 30% заболевших.

"При тяжёлом течении заболевания может развиться коревой энцефалит, который приводит к смерти или инвалидности. Человек лежит пластом с температурой 40 градусов, происходит поражение мозга", — объяснила врач.

Малышева добавила, что не менее опасным осложнением является коревая пневмония. Вирус в первую очередь поражает сосуды, поэтому он способен без труда вмешиваться в работу различных органов.

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