Врач-невролог: "Есть способы помешать прогрессированию болезни Паркинсона"

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание. И, к сожалению, это прогрессирующее состояние. Но то, как быстро человек теряет дееспособность, зависит от его формы, отмечает доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

Фото: pixabay.com

Есть формы болезни Паркинсона, когда состояние здоровья больного ухудшается медленно. Например, если клиническая картина состоит из дрожания, с большим поражением правой стороны. Если же преобладает повышение тонуса в левых конечностях, то такая форма требует большего внимания.

"Но можно помешать заболеванию прогрессировать, например, поддерживать регулярную физическую активность, а также включить в рацион пищу с достаточным количеством овощей (растительной клетчатки)", — пояснила врач в интервью Pravda.Ru.

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