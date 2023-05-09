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The Sun: эксперты проинформировали, как решить проблему частых ночных пробуждений

2:23
Здоровье

По данным американских экспертов, многие люди часто просыпаются посреди ночи. Как сообщает The Sun, для 40 процентов граждан ситуация является особенно неприятной, поскольку возникают трудности с засыпанием снова после пробуждения.

The Sun: эксперты проинформировали, как решить проблему частых ночных пробуждений
Фото: pixabay. com

Британский специалист Нил Стэнли объясняет, что во время сна мы переживаем несколько циклов продолжительностью 1,5 часа каждый. Пробуждение в середине ночи обычно происходит в конце такого промежутка. В этот момент человек погружён в более лёгкий сон, который может быть нарушен даже малейшим шумом. Обычно после такого пробуждения человек сразу же засыпает вновь и не помнит об этом утром.

Однако проблемы начинаются, когда по какой-то причине человек не может заснуть снова. Как объясняет Грег Мюррэй из Технологического университета Суинберна, чаще всего это происходит в 3-4 часа утра. В данный промежуток времени организм готовится пробудиться полностью — повышается температура тела, активизируются гормоны бодрствования.

Эксперты поделились советами о том, как можно быстрее заснуть после пробуждения.

  • Не ходить в туалет. Это может заставить сердце работать сильнее и помешает возвращению ко сну.
  • Не смотреть на часы. Это вызовет беспокойство и помешает задремать. Если вы не смогли заснуть в течение 15 минут, то лучше встать с кровати и заняться другой деятельностью, а затем повторить попытку.
  • Не употреблять алкоголь. Он увеличивает вероятность пробудиться посреди ночи в несколько раз. Это связано с тем, что алкоголь мешает попаданию аминокислоты триптофана в мозг, которая помогает регулировать сон.
  • Снижать температуру в комнате. Важно создать прохладную атмосферу в спальне. Оптимальная температура составляет 18 градусов Цельсия и ниже.
  • Не волноваться перед отходом ко сну. Чтобы успокоить мозг, учёные советуют попробовать простую медитацию. Рекомендуется провести несколько минут, сконцентрировавшись только на своём дыхании.
  • Заниматься спортом. Регулярная физическая активность в течение дня способствуют более быстрому засыпанию.

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Как крепко спать ночью?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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