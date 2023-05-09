По данным американских экспертов, многие люди часто просыпаются посреди ночи. Как сообщает The Sun, для 40 процентов граждан ситуация является особенно неприятной, поскольку возникают трудности с засыпанием снова после пробуждения.
Британский специалист Нил Стэнли объясняет, что во время сна мы переживаем несколько циклов продолжительностью 1,5 часа каждый. Пробуждение в середине ночи обычно происходит в конце такого промежутка. В этот момент человек погружён в более лёгкий сон, который может быть нарушен даже малейшим шумом. Обычно после такого пробуждения человек сразу же засыпает вновь и не помнит об этом утром.
Однако проблемы начинаются, когда по какой-то причине человек не может заснуть снова. Как объясняет Грег Мюррэй из Технологического университета Суинберна, чаще всего это происходит в 3-4 часа утра. В данный промежуток времени организм готовится пробудиться полностью — повышается температура тела, активизируются гормоны бодрствования.
Эксперты поделились советами о том, как можно быстрее заснуть после пробуждения.
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