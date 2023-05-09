The Sun: эксперты проинформировали, как решить проблему частых ночных пробуждений

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным американских экспертов, многие люди часто просыпаются посреди ночи. Как сообщает The Sun, для 40 процентов граждан ситуация является особенно неприятной, поскольку возникают трудности с засыпанием снова после пробуждения.

Фото: pixabay. com

Британский специалист Нил Стэнли объясняет, что во время сна мы переживаем несколько циклов продолжительностью 1,5 часа каждый. Пробуждение в середине ночи обычно происходит в конце такого промежутка. В этот момент человек погружён в более лёгкий сон, который может быть нарушен даже малейшим шумом. Обычно после такого пробуждения человек сразу же засыпает вновь и не помнит об этом утром.

Однако проблемы начинаются, когда по какой-то причине человек не может заснуть снова. Как объясняет Грег Мюррэй из Технологического университета Суинберна, чаще всего это происходит в 3-4 часа утра. В данный промежуток времени организм готовится пробудиться полностью — повышается температура тела, активизируются гормоны бодрствования.

Эксперты поделились советами о том, как можно быстрее заснуть после пробуждения.

Не ходить в туалет . Это может заставить сердце работать сильнее и помешает возвращению ко сну.

. Это может заставить сердце работать сильнее и помешает возвращению ко сну. Не смотреть на часы . Это вызовет беспокойство и помешает задремать. Если вы не смогли заснуть в течение 15 минут, то лучше встать с кровати и заняться другой деятельностью, а затем повторить попытку.

. Это вызовет беспокойство и помешает задремать. Если вы не смогли заснуть в течение 15 минут, то лучше встать с кровати и заняться другой деятельностью, а затем повторить попытку. Не употреблять алкоголь . Он увеличивает вероятность пробудиться посреди ночи в несколько раз. Это связано с тем, что алкоголь мешает попаданию аминокислоты триптофана в мозг, которая помогает регулировать сон.

. Он увеличивает вероятность пробудиться посреди ночи в несколько раз. Это связано с тем, что алкоголь мешает попаданию аминокислоты триптофана в мозг, которая помогает регулировать сон. Снижать температуру в комнате . Важно создать прохладную атмосферу в спальне. Оптимальная температура составляет 18 градусов Цельсия и ниже.

. Важно создать прохладную атмосферу в спальне. Оптимальная температура составляет 18 градусов Цельсия и ниже. Не волноваться перед отходом ко сну . Чтобы успокоить мозг, учёные советуют попробовать простую медитацию. Рекомендуется провести несколько минут, сконцентрировавшись только на своём дыхании.

. Чтобы успокоить мозг, учёные советуют попробовать простую медитацию. Рекомендуется провести несколько минут, сконцентрировавшись только на своём дыхании. Заниматься спортом. Регулярная физическая активность в течение дня способствуют более быстрому засыпанию.

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Как крепко спать ночью?