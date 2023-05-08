Тромбы, образующиеся в кровеносных сосудах, могут быть очень опасны. Сосудистый хирург из Whiteley Clinic, доктор Омар Абу-Бакр рассказал изданию Daily Express о наиболее распространённых признаках тромбоза, на которые следует обращать внимание.
Отёк
Он обычно возникает в ноге, лодыжке или стопе.
"Сам по себе этот симптом можно легко спутать с симптомами других заболеваний или состояний, даже со следом от укуса насекомого. Но в сочетании с другими признаками он может служить индикатором тромбоза глубоких вен", — пояснил врач.
Расширенные болезненные вены и спазмы
Вместе с отёком могут возникать резкие болезненные спазмы в ногах, которые обычно начинаются в голени и распространяются на остальную часть ноги.
Повышение температуры или покраснение
Абу-Бакр пояснил, что при тромбозе глубоких вен кожа на месте образования тромба может казаться слишком теплой. Он посоветовал проверить температуру поражённого участка и сравнить её с другой, чтобы оценить разницу.
Изменение цвета кожи
Кожа может приобретать бледноватый, красноватый или голубоватый оттенок.
Для снижения рисков тромбоза доктор предложил несколько способов:
"Важно отметить, что эти правила могут не всегда быть эффективными, и для предотвращения тромбоза глубоких вен некоторым людям требуются дополнительные вмешательства, такие как лекарственная терапия или хирургические манипуляции", — добавил Абу-Бакр.
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