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Daily Express: хирург Омар Абу-Бакр назвал распространённые симптомы тромбоза

1:53
Здоровье

Тромбы, образующиеся в кровеносных сосудах, могут быть очень опасны. Сосудистый хирург из Whiteley Clinic, доктор Омар Абу-Бакр рассказал изданию Daily Express о наиболее распространённых признаках тромбоза, на которые следует обращать внимание.

Daily Express: хирург Омар Абу-Бакр назвал распространённые симптомы тромбоза
Фото: Unsplash

Отёк

Он обычно возникает в ноге, лодыжке или стопе.

"Сам по себе этот симптом можно легко спутать с симптомами других заболеваний или состояний, даже со следом от укуса насекомого. Но в сочетании с другими признаками он может служить индикатором тромбоза глубоких вен", — пояснил врач.

Расширенные болезненные вены и спазмы

Вместе с отёком могут возникать резкие болезненные спазмы в ногах, которые обычно начинаются в голени и распространяются на остальную часть ноги.

Повышение температуры или покраснение

Абу-Бакр пояснил, что при тромбозе глубоких вен кожа на месте образования тромба может казаться слишком теплой. Он посоветовал проверить температуру поражённого участка и сравнить её с другой, чтобы оценить разницу.

Изменение цвета кожи

Кожа может приобретать бледноватый, красноватый или голубоватый оттенок.

Для снижения рисков тромбоза доктор предложил несколько способов:

  • Носить компрессионные чулки для улучшения кровотока в ногах.
  • Вести активный образ жизни, поддерживать здоровый вес, укреплять мышцы.
  • Пить достаточное количество воды.
  • Подолгу не сидеть и не стоять на одном месте.

"Важно отметить, что эти правила могут не всегда быть эффективными, и для предотвращения тромбоза глубоких вен некоторым людям требуются дополнительные вмешательства, такие как лекарственная терапия или хирургические манипуляции", — добавил Абу-Бакр.

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Признаки тромбоза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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