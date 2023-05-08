Daily Express: хирург Омар Абу-Бакр назвал распространённые симптомы тромбоза

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тромбы, образующиеся в кровеносных сосудах, могут быть очень опасны. Сосудистый хирург из Whiteley Clinic, доктор Омар Абу-Бакр рассказал изданию Daily Express о наиболее распространённых признаках тромбоза, на которые следует обращать внимание.

Фото: Unsplash

Отёк

Он обычно возникает в ноге, лодыжке или стопе.

"Сам по себе этот симптом можно легко спутать с симптомами других заболеваний или состояний, даже со следом от укуса насекомого. Но в сочетании с другими признаками он может служить индикатором тромбоза глубоких вен", — пояснил врач.

Расширенные болезненные вены и спазмы

Вместе с отёком могут возникать резкие болезненные спазмы в ногах, которые обычно начинаются в голени и распространяются на остальную часть ноги.

Повышение температуры или покраснение

Абу-Бакр пояснил, что при тромбозе глубоких вен кожа на месте образования тромба может казаться слишком теплой. Он посоветовал проверить температуру поражённого участка и сравнить её с другой, чтобы оценить разницу.

Изменение цвета кожи

Кожа может приобретать бледноватый, красноватый или голубоватый оттенок.

Для снижения рисков тромбоза доктор предложил несколько способов:

Носить компрессионные чулки для улучшения кровотока в ногах.

Вести активный образ жизни, поддерживать здоровый вес, укреплять мышцы.

Пить достаточное количество воды.

Подолгу не сидеть и не стоять на одном месте.

"Важно отметить, что эти правила могут не всегда быть эффективными, и для предотвращения тромбоза глубоких вен некоторым людям требуются дополнительные вмешательства, такие как лекарственная терапия или хирургические манипуляции", — добавил Абу-Бакр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Признаки тромбоза