Доктор Мясников перечислил препараты для лечения гипертонии

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников объяснил, как найти замену дорогим комбинированным препаратам для лечения гипертонии.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Медик рассказал, что врачи часто выписывают пациентам, страдающим от гипертонии, дорогостоящие препараты, которые легко заменить на дешёвые аналоги.

"Все они содержат комбинацию одних и тех же лекарств, которые при необходимости легко и значительно дешевле купить по отдельности", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он посоветовал взять с собой в аптеку упаковку от лекарства (Эксфорж, Коверам, Валсомед, Трипликсам), чтобы найти препараты, входящие в состав комбинированного медикамента.

Мясников перечислил лекарственные средства, которые в различных сочетаниях и дозах встречается в дорогих препаратах: Амлодипин, Эналаприл (Энап), моноприл, лизиноприл, перинлоприл, каптоприл (Капотен), Валсартан (и другие "сартаны" — Лосартан, Азилсартан и проч).

Ранее Александр Мясников рассказал о симптомах сахарного диабета.

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