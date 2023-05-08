Доктор Александр Мясников объяснил, как найти замену дорогим комбинированным препаратам для лечения гипертонии.
Медик рассказал, что врачи часто выписывают пациентам, страдающим от гипертонии, дорогостоящие препараты, которые легко заменить на дешёвые аналоги.
"Все они содержат комбинацию одних и тех же лекарств, которые при необходимости легко и значительно дешевле купить по отдельности", — написал Мясников в своём Telegram-канале.
Он посоветовал взять с собой в аптеку упаковку от лекарства (Эксфорж, Коверам, Валсомед, Трипликсам), чтобы найти препараты, входящие в состав комбинированного медикамента.
Мясников перечислил лекарственные средства, которые в различных сочетаниях и дозах встречается в дорогих препаратах: Амлодипин, Эналаприл (Энап), моноприл, лизиноприл, перинлоприл, каптоприл (Капотен), Валсартан (и другие "сартаны" — Лосартан, Азилсартан и проч).
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