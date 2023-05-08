Ilfattoquotidiano.it: врачи-диетологи дали шесть советов для снижения веса

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы сбросить вес, не обязательно придерживаться строгой диеты. Диетологи рекомендуют шесть простых советов для улучшения метаболизма и снижения веса, пишет ilfattoquotidiano.it.

Фото: doctorbormental.ru

Правильное и регулярное питание. Старайтесь не пропускать завтрак, обед и ужин, придерживаться одного и того же времени приёма пищи. Это способствует улучшению обмена веществ. Употребление достаточного количества воды. Так можно чувствовать себя бодрее. Увеличение количества белка в рационе. Этот элемент важен для метаболизма и помогает чувствовать себя сытым длительное время. Занятия спортом. Физическая активность — ключевой фактор в потере веса. Регулярные упражнения ускоряют обмен веществ и помогают сжигать калории. Можно заниматься дома или на улице, делая растяжку, приседания, отжимания и бег. Достаточный сон. Его нехватка способна замедлить метаболизм и повысить аппетит. Употребление фруктов и овощей. Добавив их в свой рацион, можно получить максимальную пользу для своего организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секреты похудения