Арсений Русанов, врач-эндокринолог, дал рекомендации по корректировке рациона для похудения. Он предлагает не полностью исключать мясо из своего рациона, а отдавать предпочтение белому мясу.
По словам специалиста, это поможет достичь правильного баланса калорийности в рационе и похудеть.
Эксперт отмечает, что для похудения не обязательно полностью отказываться от мяса, главное — следить за верным балансом калорийности в рационе. Оптимальным вариантом является ограничение потребления красного мяса и использование птицы, рыбы, нежирных молочных продуктов и яиц в качестве источника белка. Также стоит обратить внимание на разнообразные растительные источники белка.
Врач напоминает, что необходимо соблюдать дневную норму калорийности рациона. Для женщин обычно рекомендуется 1200-1600 ккал/сутки, а для мужчин — 1500-1900 ккал/сутки. Он также отмечает, что необходимо избегать фастфуда, сосисок и колбас.
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