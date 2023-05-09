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Как корректировать рацион для похудения без отказа от мяса

1:07
Здоровье

Арсений Русанов, врач-эндокринолог, дал рекомендации по корректировке рациона для похудения. Он предлагает не полностью исключать мясо из своего рациона, а отдавать предпочтение белому мясу.

Как корректировать рацион для похудения без отказа от мяса
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

По словам специалиста, это поможет достичь правильного баланса калорийности в рационе и похудеть. 

Эксперт отмечает, что для похудения не обязательно полностью отказываться от мяса, главное — следить за верным балансом калорийности в рационе. Оптимальным вариантом является ограничение потребления красного мяса и использование птицы, рыбы, нежирных молочных продуктов и яиц в качестве источника белка. Также стоит обратить внимание на разнообразные растительные источники белка.

Врач напоминает, что необходимо соблюдать дневную норму калорийности рациона. Для женщин обычно рекомендуется 1200-1600 ккал/сутки, а для мужчин — 1500-1900 ккал/сутки. Он также отмечает, что необходимо избегать фастфуда, сосисок и колбас.

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Правильное питание для похудения - Мясо
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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