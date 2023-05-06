Как распознать диабет: Симптомы, которые не стоит игнорировать

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди не могут сразу понять, что они страдают от сахарного диабета второго типа, и поэтому визит к врачу может стать для них неожиданным сюрпризом.

Фото: pxhere. com

Эта болезнь может развиваться многие годы, не проявляясь и нанося вред организму, однако, как сообщает доктор Пол МакАрдл в интервью газете Express, есть определенные признаки, которые могут указывать на диабет.

Например, сухость во рту и постоянная жажда перед сном могут быть симптомами диабета. Если вы часто хотите использовать туалет "по-маленькому" — два-три раза перед сном или даже ночью во время сна, это также может быть признаком заболевания.

Другими симптомами могут быть зуд в интимных местах, молочница, проблемы со зрением — все вокруг может стать как будто мутным, а также долго не заживающие и болезненные раны и порезы.

Если вы заметили подобные симптомы у себя, то рекомендуется обратиться к врачу для проверки на диабет. Раннее выявление заболевания может помочь вам начать лечение вовремя и предотвратить серьезные последствия.

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Первые симптомы сахарного диабета