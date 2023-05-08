Диетолог Светлана Чернушевич поделилась информацией о том, что наибольшие проблемы со здоровьем и лишний вес могут быть вызваны употреблением газированных напитков, которые абсолютно не полезны.
На втором месте по вредности находится фастфуд, в котором содержится большое количество низкокачественных жиров и рафинированных продуктов.
Также, большое количество калорий и быстрый набор лишнего веса гарантированы в случае употребления сладостей:
Чернушевич назвала соусы, которые мы часто добавляем в блюда, настоящими серыми кардиналами. Они заставляют нас потреблять больше еды, что также добавляет жиры в наш организм.
И, наконец, главным виновником лишнего веса является алкоголь. По словам диетолога, его калорийность составляет от 60 до 140 на 100 мл напитка.
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