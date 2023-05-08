Польза и противопоказания употребления граната: Советы врача-диетолога

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин сообщил о многочисленных полезных свойствах граната, однако отметил, что его употребление противопоказано в некоторых случаях.

Фото: pixabay.com

Гранатовый сок обладает мягкими

мочегонными,

желчегонными,

противовоспалительными,

антисептическими

и обезболивающими

свойствами, что делает его очень полезным.

Однако, если употреблять его в концентрированном виде, особенно при гастрите и язве желудка, это может быть противопоказано. При таких болезнях рекомендуется избегать употребления гранатового сока.

Врач отметил, что гранат следует употреблять с осторожностью при склонности к пищевым аллергиям. Он также добавил, что, как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина.

Кроме того, врач указал, что гранат содержит небольшое количество железа, поэтому для поддержания оптимального уровня железа требуется не только гранатовый сок.

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