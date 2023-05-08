Спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин сообщил о многочисленных полезных свойствах граната, однако отметил, что его употребление противопоказано в некоторых случаях.
Гранатовый сок обладает мягкими
свойствами, что делает его очень полезным.
Однако, если употреблять его в концентрированном виде, особенно при гастрите и язве желудка, это может быть противопоказано. При таких болезнях рекомендуется избегать употребления гранатового сока.
Врач отметил, что гранат следует употреблять с осторожностью при склонности к пищевым аллергиям. Он также добавил, что, как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина.
Кроме того, врач указал, что гранат содержит небольшое количество железа, поэтому для поддержания оптимального уровня железа требуется не только гранатовый сок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.