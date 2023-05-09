Как похудеть с помощью кофе: секрет диетолога

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей начинают свое утро со вкусной чашки кофе. Особенно зимой сложно устоять перед этим напитком. Однако, часто добавляемые в кофе сиропы и сливки содержат много калорий, что может негативно сказаться на весе.

Фото: Fotodom. ru

Диетолог Триста Бест поделилась секретом того, как сделать кофе полезным для здоровья. Как оказалось, ответ кроется в ароматной специи, популярной у многих — корице. Она помогает контролировать аппетит и придает напитку оригинальный вкус.

"Корица помогает снизить аппетит, вызывая чувство сытости, улучшает уровень глюкозы, что предотвращает резкие изменения и, как следствие, возможное переедание", — приводит слова диетолога "Вечерняя Москва".

Кроме того, корица содержит много антиоксидантов, которые отлично укрепляют иммунитет, снижает воспаления и предотвращает образование тромбов. Добавление этой специи в кофе поможет справиться с желанием перекусов в течение дня и ощущением голода.

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