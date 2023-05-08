Кофеин при аритмии: как его потребление влияет на здоровье?

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофеин — это одна из самых популярных и распространенных стимулирующих веществ в мире.

Фото: pixabay.com

Недавние исследования кардиологов показали, что употребление кофеина не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и не усугубляет их, однако все еще остаются сомнения относительно того, как он воздействует на каждого человека индивидуально.

Некоторые люди могут спокойно употреблять кофеин, не испытывая никаких негативных последствий, в то время как у других он может вызывать серьезные проблемы. Это связано с различными метаболическими особенностями организма. Если вам начинает колотиться сердце после употребления напитков с кофеином или вы испытываете трудности с засыпанием, возможно, стоит обратить внимание на свое потребление кофеина.

Особенно важно это для людей, страдающих аритмией сердца, так как резкий всплеск кофеина может вызвать серьезный приступ, который в некоторых случаях может быть фатальным. Поэтому, если у вас есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям или другим проблемам с сердцем, следует быть особенно осторожным с употреблением кофеина.

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