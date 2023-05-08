9 полезных продуктов, которые укрепляют сосуды

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Зяблова рассказала, что для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо снизить уровень вредного холестерина в организме и увеличить употребление полезных продуктов.

Фото: pixabay.com

Для укрепления сосудов рекомендуется добавлять в свой рацион такие продукты, как щавель, гречка, бобы и рыба.

Кроме того, авокадо помогает снизить риск появления холестериновых бляшек, а ягоды, такие как клюква, брусника, калина и черника, богаты витамином С и другими веществами, полезными для сердца.

Однако для поддержания здоровья сердца необходимо также отказаться от вредных привычек, таких как курение, малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна, отсутствие работы и стресс, а также следить за сбалансированным рационом питания.

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Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.